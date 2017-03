Die 77-jährige Mia Mathis hatte schon Langlaufskier, als der Sport im Oberengadin noch fast unbekannt war. Die Unterengadinerin war die zweitälteste Läuferin am 18. Frauenlauf. «Für alte Leute ist die Strecke einfach zu kurz», so die Langläuferin. Mehr zu ihrer Leidenschaft in der EP/PL vom Dienstag.