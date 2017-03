Noch bis zum 27. März ist in der Galerie Robilant + Voena die Ausstellung des Künstlerehepaars Claude und François–Xavier Lalanne zu sehen. Einige ihrer Skulpturen sind nicht zum ersten Mal in St. Moritz. Die beiden französischen Bildhauer bringen die Natur ins Haus. Mehr dazu in der EP/PL vom Dienstag.