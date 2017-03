Das Forschungsziel von Klaus Zuberbühler ist, die Sprache der Affen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Wo und wie er das macht, erzählte er der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft (SESN) in Samedan. Mehr dazu in der «Engadiner Post/Posta Ladina» von Dienstag, 14. März.