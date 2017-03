La gruppa da teater Sent muossa ün toc dad Oscar Wilde. «Earnest» es ün pa cumplex, ma insè es il sen da muossar chi nun es simpel da disferenzchar tanter manzögna e vardà. Earnest es insè ün hom sincer, co cha’l nom inglais fa suppuoner. Ma i’l teater da Sent es quista vouta tuot ün pa plü cumplichà.