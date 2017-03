Nachfolgend die Medienmitteilung der Gemeinde St. Moritz im Wortlaut:

Auf die öffentliche Ausschreibung für die Um- und Neunutzung der Reithalle

St. Moritz sind drei Bewerbungen eingegangen. Diese sind vom

Gemeindevorstand und der Kommission Reithalle gesichtet und beurteilt

worden. Fazit: Ein Projekt wird weiterverfolgt, die Finanzierung muss jedoch

noch sichergestellt werden.

Im Rahmen des Projektwettbewerbs «Reithalle St. Moritz» sind insgesamt drei Konzepte

eingegangen, die vom Gemeindevorstand St. Moritz und der Kommission Reithalle

insbesondere hinsichtlich ihres Umgangs mit der bestehenden, geschützten Bausubstanz

bewertet worden sind. Dieser Punkt muss mit den Vorgaben der kantonalen

Denkmalpflege vereinbar sein. Weiter haben das Nutzungskonzept, das architektonische

Konzept und die Finanzierungsmöglichkeiten eine Rolle bei der Auswahl gespielt.

Die drei eingereichten Bewerbungen sehen unterschiedliche Nutzungskonzepte vor.

Neben einer Eventhalle werden eine Markthalle und eine Eishalle vorgeschlagen. Die

vorgesehene Nutzung bestimmt die dafür notwendigen baulichen Eingriffe. In diesem

Zusammenhang sind der Gemeindevorstand und die Kommission Reithalle zum Schluss

gekommen, dass zwei der drei Konzepte zu Eingriffen führen, die mit der bestehenden

und schützenswerten Substanz nicht vereinbar sind. Das dritte Konzept – eine Eventhalle

mit Restaurationsbetrieb – versucht die baulichen und räumlichen Qualitäten der Anlage

zu erhalten oder aufzuwerten – mit minimalen Eingriffen und einem Ersatz des heutigen

Anbaus an die Hallenkonstruktion.

Der Gemeindevorstand St. Moritz räumt deshalb einzig dem Konzept «Reithalle Futura»

von Max Schneider und Roland Hinzer Realisierungschancen ein. Bevor diesem Projekt

jedoch der Zuschlag erteilt werden kann, sind von den Initianten detaillierte

Informationen zum Betriebskonzept und die Finanzierung nachzuweisen. Eine finanzielle

Beteiligung der Gemeinde ist für den Erhalt und die Instandstellung der Hetzerschen

Hallenkonstruktion denkbar, diese steht aber in direktem Zusammenhang mit der

möglichen öffentlichen Nutzung des schlussendlich realisierten Projekts.

Autor: Gemeinde St. Moritz