Erfolgreiche AK-Erhöhung

Nachfolgend die Medienmitteilung der Corvatsch AG im Wortlaut:

Anfangs Dezember 2016 wurden Lagalb- und Diavolezza-Fans eingeladen, Aktien für die neue Diavolezza Lagalb AG zu zeichnen. Die Frist ist Ende Februar 2017 abgelaufen. Das erfolgreiche Ergebnis lautet: 3610 Namenaktien à 500 CHF wurden gezeichnet. Mit einem Gesamtbetrag von 1'805'000 Schweizer Franken wurde das Ziel von 1,43 Millionen deutlich übertroffen.

Pontresina will sich mit 250'000 Franken beteiligen



Das Aktienkapital kann sogar um mehr als zwei Millionen Franken erhöht werden; denn anfangs April wird die Gemeindeversammlung von Pontresina über einen Betrag von 250'000 Schweizer Franken abstimmen, um sich an der Diavolezza Lagalb AG zu beteiligen. «Wir sind überwältigt vom grossen Engagement für die Lagalb und Diavolezza. Das hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen», freut sich Markus Moser. Doch was geschieht nun mit dem Geldsegen? Der zukünftige Direktor der neuen Diavolezza Lagalb AG erklärt: «Ordnungsgemäss müssten wir die Aktienzeichnungen anteilsmässig kürzen, was aber nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist es vielmehr, die neue Bergbahngesellschaft mit einer möglichst breiten Kapitalbasis auszustatten und diese bei den Gästen und Einheimischen zu verankern.»

Alle erhalten ihre Aktien

Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der zukünftigen Diavolezza Lagalb AG beschlossen, eine zweite Aktienkapitalerhöhung durchzuführen, dies in der Höhe von 625'000.00 Schweizer Franken. Dadurch erhalten alle Lagalb-Fans und Kleinstaktionäre ihre Aktien. Und dadurch hat auch die Gemeinde Pontresina Zeit, ihr Aktienpaket zu erwerben, worüber die Gemeindeversammlung anfangs April beschliessen wird.

Die Generalversammlung der AG Luftseilbahn Corviglia Piz Nair wird am 21. April 2017 über die beiden Aktienkapitalerhöhungen abstimmen. Zudem wird die GV über die Namensänderung (von AG Luftseilbahn Corviglia Piz Nair zu Diavolezza Lagalb AG) und die Sitzverlegung nach Pontresina befinden sowie weitere, neue Mitglieder in den Verwaltungsrat wählen.

70 Ideen für die Lagalb



Ebenfalls ein Erfolg ist der Ideenaufruf, um die Attraktivität der beiden Bergbahnen am Berninapass zu steigern. Über 70 Ideen sind bereits eingegangen. Oft genannt wurden Freeride- und Mountainbike-Angebote sowie die Reaktivierung des Club 8847. Weiter kam das grosse Bedürfnis zum Ausdruck, die Diavolezza und Lagalb besser miteinander zu verbinden. Aber auch viele überraschende und kreative Einzelideen oder simple Hinweise, um den Kundenservice zu verbessern, wurden zugesandt.

«Die Ideen zeigen uns gut auf, wo die Bedürfnisse der Gäste liegen und wo das Potenzial der Diavolezza und Lagalb liegt», sagt Moser. «Gäste und Einheimische sind darum weiterhin herzlich eingeladen, uns ihre Ideen mitzuteilen.» Im Sommer 2017 – nachdem der Wechsel der Bergbahnen Diavolezza und Lagalb zur neuen Betriebsgesellschaft vollzogen ist – werden die Ideen der Bevölkerung präsentiert und der Gewinner der lebenslangen Jahreskarte gekürt.

Die Arbeiten, um die neue Diavolezza Lagalb AG in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, laufen auf Hochtouren: Die neuen Logos wurden anfangs Februar 2017 präsentiert, die ersten Imagebroschüren sind gedruckt und die Marktbearbeitung der Kernmärkte Schweiz, Deutschland, Italien, Skandinavien und Südostasien ist gestartet.

Autor: pd

Foto: Gian Giovanoli/kmu-fotografie.ch