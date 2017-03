Der Kanadier Teal Harle und die Britin Isabel Atkin haben am Freitag am Freeski World Cup Finale im Corvatsch Park in Silvaplana Publikum und Jury überzeugt und den Tagessieg erreicht. Sarah Höfflin (CH) und McRae Williams (USA) heissen die neuen FIS Freestyle Ski Gesamtweltcupsieger 2017.