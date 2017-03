Die Celerinerin Romana Ganzoni hat am Dienstag Abend vor grossem Publikum ihr erstes Buch mit dem Titel «Granada Grischun» präsentiert. Ein berührender Erzählband mit 20 Geschichten von Erschütterungen in der Kindheit und den Folgen davon im Erwachsenenleben. Mehr dazu in der EP vom 30.3.