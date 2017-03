L’Hotel Crusch Alba a S-charl es in nouvs mans. Il nouv possessur voul plü svelt pussibel renovar e far tscherts müdamaints interns. Uossa ha però decis la radunanza da S-charl cha la via da S-charl resta serrada e chi nu vegnan fattas ingünas excepziuns. Daplü illa Posta Ladina da gövgia, ils 23 marz.