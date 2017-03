Am Samstag fand in Tschierv das letzte Langlaufrennen der Saison statt. Dario Cologna blickt im Interview auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück, auf das kommende intensive Sommertraining und voller Vorfreude auf die bevorstehenden Winterolympiade in Südkorea. Mehr in der EPPL vom 28. März.