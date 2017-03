Die Stadt Yanqing, Austragungsort der Alpin-Wettbewerbe an den Olympischen Winterspielen Peking 2022, und St. Moritz wollen den Austausch in den Bereichen Tourismus und Sport pflegen. Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz will damit die Bearbeitung des chinesischen Marktes weiter fördern.