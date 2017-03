La cuorsa da 50 km sto gnir scurznida

L’inviern 2016/17 es stat l’inviern dal passlung in Val Müstair: «Cumanzà vaina fingià als 31 december ed a Büman d’ingon culla cuorsa Tour de Ski. E la mità da schner vaina lura organisà e realisà sün quella loipa eir amo la prüma part dal Champiunadi da passlung svizzer», disch Cla Filip Pitsch, el presidiescha il comitè d’organisaziun da quistas cuorsas da passlung illa regiun. «Ed uossa realisaina fin in dumengia la seguonda part dal champiunadi.»

Traget cun naiv natürala na transibel

Il Champiunadi svizzer da passlung cmainza in venderdi cul sprint classic per damas e signuors. In sonda saran las cuorsas cun differentas distanzas in stil classic e cun partenza collectiva. In dumengia sta sül program il sprint dals differents teams, i’l stil liber. «Tuot il champiunadi es a Tschierv, sül traget da 2,5 kilometers lunghezza», infuormescha Pitsch. La temperatura choda da prümavaira e la plövgia dals ultims dis han sforzà als organisatuors da far tscherts adattamaints i’l program: «Causa l’ora disfavuraivla eschna rivats da tegner be la loipa da 2,5 kilometer fatta cun naiv artificiala, quella da tschinch kilometers fatta cun naiv natürala nun eschna displaschaivelmaing rivats da tegner.» Perquai nu po gnir fatta in sonda la cuorsa da 50 kilometers. I dà pella paja üna cuorsa ün pa plü cuorta, adattada a las relaziuns. Intant cha las loipas in oters lös sun fingià sdrettas e na plü transiblas esa a Tschierv chi’d es sün 1660 meters sur mar sül traget da cuorsa almain amo naiv avuonda per far il champiunadi.

Naiv es ün tema permanent

«Quist inviern, chi d’eira uschè paca naiv sco blers ons na plü, vaina stuvü far fingià pel Tour de Ski tuot il traget cun naiva artificiala», declera il president dal comitè d’organisaziun e manzuna cha quella sort da naiv saja pella paja bler plü resistenta a las temperaturas chodas e tegna bler plü lönch co la naiv chi crouda giò da tschêl. «Las pretaisas al traget dal Tour de Ski d’eiran fich severas. I nu pudaiva esser n’inglur ün toc eir be ün pa schlinch, quai esa stat dad implir sü fin chi d’eira gualiv e sco giavüschà dals respunsabels», cuntinuescha Pitsch, «per part vaina i’l traget amo adüna in tscherts tocs bod duos meters naiv, l’avantag es chi s’es rivà uschea da conservar la loipa e far ün bun traget.» El stima chi hajan prodüt pel Tour de Ski var 80 000 meters cubics naiv, üna part da quella hana amo in reserva. «Perquai nun esa da tremblar pella cuorsa in sonda», el es persvas chi detta ün champiunadi cun bunas relaziuns sülla loipa.

Il cumün decida co inavant

Al Champiunadi da passlung svizzer piglian part tanter 120 fin 150 curriduras e curriduors. Quels derivan da tuot la Svizra, ma eir ün pêr da l’ester, «divers dal Liechtenstein, ün pêr da la Belgia e trais Americanas.» Da la partida es eir Dario Cologna. Agüdonts han ils dudesch commembers dal comitè d’organisaziun darcheu divers. Ch’els possan far quint cun üna tschientina da voluntaris da la Val Müstair ed Engiadina, sco eir da Tavo e da Lai. Che chi’d es plü simpel pro’l champiunadi co pro’l Tour de Ski es l’organisaziun da l’allogi: «Per la cuorsa a Silvester e Büman vaina gnü da tscherchar tanter 400 e 500 chombras, pel champiunadi svizzer guardan las differentas federaziuns, sco la Federaziun grischuna da skis, svessa pellas stanzas.» Per maximalmaing 150 persunas esa, sco ch’el disch, avuonda lets in Val Müstair. Cla Filip Pitsch nu craja ch’inchün haja dad ir sur cunfin a durmir. Co chi va inavant cun grondas cuorsas da passlung illa regiun nun es amo cler: «Il cumün da Val Müstair s’occuparà prosmamaing da quista fatschenda e decidarà lura in chosa», ha infuormà Pitsch.

In sonda saira esa illa sala da gimnastica a Müstair üna saira da festa cun tschaina e trategnimaint. Il program detaglià dal champiunadi as chatta i’l internet www.tour-de-ski.ch.

Text: ANR/Flurin Andry