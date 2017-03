Männerstaffel haarscharf an Bronze vorbei

Der Schlussläufer Curdin Perl kämpft im Staffel-Rennen an der WM in Lahti in einer Viergruppe um Bronze. Zum Schluss resultiert der 4. Rang, zwei Zehntel hinter Schweden. Dieser 4. Rang ist gleichwohl eine unerwartet tolle Leistung für Curdin Perl, Dario Cologna, Jonas Baumann und Jason Rüesch.