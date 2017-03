Bügls pisseran sün tuot il muond per aua netta. Intant cha in Engiadina Bassa as cugnuschaiva plü bod las cumünanzas da bügl, nu s’occupan ils nomads i’l Sudan dal süd da lur funtanas d’aua. Il geolog Marco Gilly ha passantà desch ons i’l Sahel ed ha accumpagnà divers progets d’agüd da l’UNHCR.