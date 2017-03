Der neue Rektor des Lyceum Alpinum heisst Christoph Wittmer. Er tritt seine Stelle am 1. März 2018 an und löst dann Karsten Plöger ab, der nach dem Abgang von Balz Müller die Schule interimistisch führt. Wittmer ist derzeit Rektor an der Kantonsschule Enge in Zürich.