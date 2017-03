Even Northug und Mari Eide gewannen den stark besetzten Engadin Nachtsprint St. Moritz. Zwei Tage vor dem Engadin Skimarathon setzten sich die beiden Norweger am Freitagabend in spannenden Finalläufen durch.Lichtblick aus Schweizer Sicht war die Davoserin Alina Meier auf Platz zwei der Frauen.