Schlechte Wetterprognosen für das Wochenende zwangen die Organisatoren des Freeski World Cup, die Rennen auf den Freitag vorzuziehen. Was in anderen Sportarten undenkbar wäre, steckten die Freeskier aber mit Nonchalance weg. Mehr zur Bilanz des Freeski Weltcups in der EPPL vom 7. März.