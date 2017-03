Quist’eivna ha gnü lö in Engiadina üna premiera incredibla. Tadlai: Ill’istorgia da s-chars 125 ons «Engadiner Post» e, colliada cun quella, eir ill’istorgia da 20 ons «Posta Ladina», ha gnü lö pella prüma jada üna sezzüda da redacziun ed in seguit – grazcha a nos giarsun Lucas – eir la producziun da la gazetta da gövgia, exclusivamaing in lingua rumantscha.

Per chapir la portada da quist evenimaint stoss eu declerar alch internas our da la «trocla da cusir», co chi’s disch in tudais-ch. La redacziun da l’EP/PL as cumpuona normalmaing da set scrivontas e scrivonts, tuot tenor scha nus eschan accumpagnats d’üna practicanta opür d’ün practicant, quai cha pel mumaint nun es il cas. Implü lavura üna redactura tecnica a temp parzial chi structurescha las paginas tudais-chas da la gazetta dürant ils trais dis da producziun. Cun quai es eir fingià tradi cha la gazetta regiunala bilingua culla scrittüra blaua vain prodotta ed edida trais jadas l’eivna.

A reguard la premiera rumantscha nun es uossa uschè, cha danövmaing stessan savair discuorrer tuot ils redacters da l’EPPL rumantsch. Il fat es, cha causa vacanzas, accidaints e malatias d’eiran preschaints quists dis illas duos redacziuns be amo ils «trais musketiers» rumantschs. E baincler, scha quels trais sun ils unics radunats a la sezzüda da redacziun, cha lura vain discurrü rumantsch. Tanter rumantschs, be rumantsch, nischi? Intant cha’l trio ladin supperescha cun coolness la situaziun sfidonta, scrivond schurmas da lingias eir in tudais-ch, intant balla il dieu da la medicina, Asklepios, la trais-cha. Cun seis dun perfet da guarischun s’occupa’l nempe actualmaing güsta da duos da nossas collegas da lingua tudais-cha. Asklepios es quel, chi tenor legenda, ha fat resüstar cul agüd dal sang magic e guaribel da la figüra mitologica Gorgone Medusa dafatta morts. Bain, sperain, cha’l maister da la guarischun nu stopcha dovrar qua tuot seis trics. Dunque, nus eschan da buna spranza, cha tuots tuornan bainbod darcheu a lavur. Na cha stessan dumandar ad Asklepios da gnir ans güdar a lavurar sün redacziun. Apropo, sà inchün sch’Asklepios savess eir rumantsch?

jon.duschletta@engadinerpost.ch