Rückläufige Kriminalität

Die Kantonspolizei Graubünden hat an einer Medienkonferenz in Chur die Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 vorgestellt. Das Gesamtdeliktsaufkommen weist erneut eine rückläufige Tendenz auf. In Graubünden wurden im vergangenen Jahr 8920 Straftaten erfasst, gemäss Medienmitteilung.