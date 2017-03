Renaschentscha dal lai per nodar

L’intent da la Pro Ftan es d’augmantar l’attractività da las spüertas per giasts ed indigens in ed intuorn il cumün. «Nus vulain eir promouver la spüerta dürant la stà. E là tocca pro eir l’idea d’ün lai per ir a nodar», declera Balser Derungs, commember e president da la Pro Ftan e hotelier. Perquai dess il Lai Padnal gnir reactivà. Il Lai Padnal d’eira fingià gnü fabrichà da l’on 1935 dals respunsabels da l’Institut Otalpin Ftan e serviva a las scolaras per nodar e’s trategner dürant il temp liber. Il lai da las serps, sco ch’el gniva eir nomnà, es stat bod 50 ons in funcziun ed es gnü serrà i’ls ons 1980 pervi da motivs da sgürezza e mancanza d’aua. Unicamaing il mür da crap regorda als temps passats da l’oriund lai.

Culla meglioraziun es il terrain da Padnal rivà in possess da l’anteriur cumün da Ftan. Per realisar l’intent d’ün lai per nodar haja fat dabsögn d’ün müdamaint dal plan da zonas. «Quist müdamaint in üna zona da sport e da temp liber es gnü acceptà dal Chantun», disch Balser Derungs. «Tuot quista procedura ha dürà fich lönch. Plünavant haja fat dabsögn da müdar divers terms da la meglioraziun.» Pel mumaint s’esa landervia a far ils sclerimaints bsögnaivels a reguard ils drets da fabrica.

In venderdi, ils 17 da marz, ha lö a l’Institut Otalpin a Ftan ün’infuormaziun publica davart il proget dal Lai Padnal. Ulteriuras infuormaziuns pel crowdfunding as chatta sülla pagina d’internet www.lokalhelden.ch/badesee-ftan.