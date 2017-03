Rettungseinsatz im Berninagebiet

Am Samstag ging in der Rega-Einsatzzentrale gegen 19 Uhr ein Notruf ein. Zwei Bergsteiger hatten sich auf dem Abstieg vom Piz Bernina zur Marco e Rosa-Hütte verlaufen und befanden sich bei Einbruch der Nacht orientierungslos in rund 3800 Meter Höhe auf dem Gletscher. Eine Rettung per Helikopter war aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich. Auch eine terrestrische Rettung war wegen der objektiven Gefahren sowie der grossen Distanz ausgeschlossen. Auf telefonisches Anraten des Rettungschefs der SAC-Sektion Bernina gruben die beiden verirrten Bergsteiger eine Schneehöhle, um darin die Nacht zu verbringen. Gegen Sonntagmittag klarte das Wetter auf. Die beiden Bergsteiger wurden erschöpft und durchnässt vom Rettungshelikopter der Rega-Basis in Samedan und einem Bergretter des SAC ins Tal gebracht.