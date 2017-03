Sün skis e cun schluppets

In lur età da be ündesch e desch ons fascineschan las sours Marina e Valeria Benderer da Sent il grond palc dal sport da biatlon. Ellas treneschan passlung ed a trar cul schluppet in lur temp liber. Tuottas duos han fingià guadagnà medaglias. Cumanzà cul sport vaiva lur mamma.