Sainza apicultuors ingüns aviöls

Sainza aviöls mankess bundant ün terz da la nudritüra sün tuot il muond. Sainza aviöls dessa be amo gran e bulais da mangiar. Fingià Albert Einstein avaiva dit üna jada: «Scha’ls aviöls murrissan, murriss quatter ons plü tard eir l’umanità.» La problematica es cuntschainta: Ils aviöls impollineschan las plantas e pisseran uschè cha quellas possan as multiplichar. Quista lavur es indispensabla. Pequai pisseran ils apicultuors cuntinuantamaing per l’existenza dals aviöls.

Avant divers ons vaivan ils apicultuors dal Partenz inizià il proget «Flugschneise» per svagliar l’interess da la generaziun giuvna per l’aviöl. Quist proget ha motivà eir ils apicultuors engiadinais da gnir activs. Avant duos ons ha gnü lö cull’iniziativa da Jachen Puorger da Sent la prüma jada il proget «aviöl-in». Uossa organisescha la Società d’apicultuors d’Engiadina per la seguonda jada ün cuors per scolaras e scolars da la tschinch- e sesavla classa per tils introdüer illa lavur interessanta cun aviöls. Quist cuors ha lö in ses davomezdis d’avrigl fin in avuost, adüna da las 14.00 a las 16.00.

Annunzchas sun d’inoltrar fin als 15 marz a Jachen Puorger, jpuorger@bluewin.ch. Il numer da partecipants es limità.