La radunanza cumünala da Scuol ha prolungà in lündeschdi saira sainza cuntravuschs il credit da trais milliuns francs a favur da l’Institut Otalpin Ftan fin dal 2021. Sainza quista prolungaziun vessan ils respunsabels dal IOF gnü da pajar inavo il credit fingià per la fin da quist on.