Skifahrer auf Variantenfahrt abgestürzt

Ein Mitarbeiter der Bergbahnen Samnaun stellte am Freitag, 24. März, um zirka 10.30 Uhr unterhalb der Bergstation Alptrider Sattel auf einer Höhe von 2120 m ü.M. eine leblose Person fest. Unverzüglich alarmierte er die Kantonspolizei Graubünden, welche die Rettungskräfte aufbot. Eine Rega-Crew begab sich an die Örtlichkeit Tschettas. Sie konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen und ihn bergen. Nach ersten Erkenntnissen war der Skifahrer alleine unterwegs als es ausserhalb der markierten Piste zum Unfall kam. Der 69-jährige Mann war gemeinsam mit Familienangehörigen in Ischgl in den Ferien und wurde von diesen seit Donnerstagnachmittag vermisst.

Polizeimeldung: Kantonspolizei Graubünden