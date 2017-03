Il gir da la spassegiada cul maister da bügls ha cumanzà al Bogn Engiadina Scuol. Gisep Derungs ha quintà diversas robas da l'aua, muossa l'importanza e muossa üna carta chi ha sü las differentas vias da l'aua da Scuol e contuorns. Il maister ha manà als interessats pro'l bügl Bagnera, ingio chi cula aua minerala dad üna vart ed aua da tschella vart, pro l'idrant dasper l'hotel Üja, ingio chi'd es gnü demonstrà üna ruottadüra e co cha quai vain reparà, lura pro la serra ed il bügl Clozza, ingio cha'ls partecipants han svess pudü gnir activs, per exaimpel cun rampignar giò illa serra e far ün experimaint cun aua. Eir il reservuar Toff ün toc sur il cumün han ils giasts pudü examinar, implü la funtana Vi chi's rechatta var 25 meters aint i'l crap. La finischun d'eira darcheu plü ingiò in cumün pro'l bügl Plazzetta ingio cha'ls giasts han giodü ün aperitiv, davo avair survgni las infuormaziuns davart l'aua minerala da Scuol e contuorns.