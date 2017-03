VIP's und VUP's

Sie erinnern sich, werte Leserinnen und Leser, VUPs, das sind die im Vergleich zu den allseits bekannten VIPs sogenannte «Very Unimportant Person». Zugegeben, ein undankbares Thema, so kurz nach der schillernden Partynacht der Oscar-Verleihung in Los Angeles. Doch was heisst hier schillernd? Die diesjährige Trendfarbe der PaK (Promis aller Klassen) scheint ja dezentes gold-beige bei den werten Damen und ödes dunkel-schwarz bei den Herren zu sein. Schon komisch, wenn im Glamour-Zirkus namens Hollywood ein einfacher roter Teppich das farbigste aller Teile ist.

Doch zurück zu unseren Alltagsproblemchen. Ein typischer Schweizer VUP ist – bei allem Respekt – Markus G. Er ist jung, bescheiden, freundlich und beflissen. Markus G. ist Angestellter eines grossen Schweizer Unternehmens im Energiesektor und dort als Automechaniker und Chauffeur eines der Konzernleitungsmitglieder angestellt. Im Februar darf er seinen Vorgesetzten jeweils ins ferne Engadin an eine wichtige Veranstaltung fahren. Der Zufall wollte es, dass ich ihm an drei aufein‧an‧derfolgenden Jahren beim anschliessenden Mittagessen gegenübersass. Nicht lange allerdings. Markus G. hob jedes Mal, wenn das Servierpersonal mit dem teuren Rotwein an seiner Seite stand, freundlich, aber bestimmt ablehnend die Hand. Stattdessen nippte er am stillen Mineralwasser und warf fast schon anteilslos einen kurzen Blick auf die Menukarte. Denn kaum hatte er jeweils Messer und Gabel auf den leeren Vorspeisenteller gelegt und sich den Mund mit der Serviette abgewischt, blickte er schon entschuldigend in die Runde und sagte jeweils: «Ich muss los, das Auto holen, mein Chef wartet.» Mit einem freundlichen «en guete wiiterhi», stand er dann immer auf und zog von dannen.

Dass es auch anders gehen kann, hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann 2013 in Guarda bewiesen. Wegen einer Helikopterpanne hielt er damals seine stark verkürzte 1.-Augustrede zu sehr später Stunde. «Liebe Leute», sagte er abschliessend, «bitte entschuldigt mich, aber ich muss los. Ich habe meinem Helikopterpiloten nämlich versprochen, spätestens um halb wieder von hier abzufliegen». Sehen Sie, das verstehe ich unter einem wahren VIP.

