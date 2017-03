Nicolas Nici Huber überraschte an der Snowboard-WM in der Sierra Nevada mit der Silbermedaille im Slopestyle. Für seine Shaper-Freunde am Corvatsch kam dieser Exploit nicht ganz so unerwartet. Sie haben immer an Nici geglaubt. Die Details in der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom 16. März.