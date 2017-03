Im Zentrum für Gegenwartskunst von Scuol ist die neue Saisonausstellung Spot On 2 eröffnet worden. Was in- und ausländichen Kunstschaffenden wie Pascal Lampert, Agnieszka Kozlowka oder Evelina Cajacob zum Thema Wasser und Stein einfällt, ist im Zentrum Nairs bis am 9. Juli und in der EP vom 21. März zu entdecken.