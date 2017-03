Zambriar rösas per Chalandamarz

«Nus tagliain striblas da palperi da crep. Lura plajaina las striblas da palperi e tagliain cun üna forsch per fuormar las föglias da las rösas», ha declerà Pazeller.

Pro’l cortegi dals scolars cun plumpas, s-chellas e zampuogns dan in ögl impustüt eir las decoraziuns cun rösas da Chalandamarz. In tuottas pussiblas culuors glüschan quellas aint il sulai e dan a tuot la festa üna taimpra festiva. In Engiadin’Ota sun las rösas suvent fattas cun palperi da saida ed in Engiadina Bassa plütost cun palperi da crep.

Plü bod e per part eir amo uossa zambriaivan o zambrieschan las mattas rösas da Chalandamarz per lur marus e til accumpognan lura al bal da Chalandamarz. Quantas rösas, quai decida il marus e quai po dar per las mattas gronda lavur. Eir ils chars e las jouslas chi fan part dal cortegi sun ornats cun fluors. Las rösas svess pon avair da cumün a cumün differentas fuormas tenor tradiziun.