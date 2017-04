«Eu nu vez s-chür»

A la radunanza generala da l’Uniun dals Grischs es gnü elet Hermann Thom da Susch cun gronda majorità dals preschaints sco successur dad Annalea Stuppan. Ill’intervista quinta Hermann Thom, il president in spe, da sias ideas per l’UdG e co ch’el vezza la Rumantschia in general.