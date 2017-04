Cumanzà ha tuot cun ün flyer da Swissmilk, l’organisaziun da producents svizzers da lat. A Madlaina Schloeth ha dat in ögl la concurrenza da placats sül flyer. La magistra da la 6avla classa primara da Scuol ha inizià la creaziun cumünaivla dal placat per Swissmilk. Lavurà han els dürant ses blocs dad uras da disegn. Eir scha la magistra e la classa speran da guadagnar in lur categoria, intuna Madlaina Schloeth la valur da «l'experienza extraordinaria.» «Tuots han fat alch landervia ed han imprais a lavurar exactamaing, concentradamaing, quiet e cun calma», manaja Schloeth. Implü hajan ils scolars imprais da tour resguard ün da l’oter, dad esser manieraivels e da nun esser dischillus scha qualchosa nu giaja sco giavüschà, ma eir dad argumantar. La magistra ha stimà l’ingaschamaint social dals scolars.

Guadagnar as poja in duos categorias: i’l gremi dal public o i’l gremi da la giuria. Vuschar pel placat il plü bel o original as poja fin als 19 avrigl sün: www.swissmilk.ch/tagdermlich. Al di da lat, ils 22 avrigl, vegnan dat cuntschaints ils victuors al Milkfestival a Bellinzona.