«Ich fahre jedes Rennen voll ans Limit»

Engadiner Post: Nevin Galmarini, am Wochenende haben Sie die Saison nach dem 1. Weltcupsieg und der Bronzemedaille an der Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada mit dem Schweizermeistertitel im Parallel-Riesenslalom beendet. War das die bisher beste Saison?

Nevin Galmarini: Ja, definitiv! Ich schliesse die Saison mit einem sehr positiven Gefühl ab. Aber – und das ist das Paradoxe daran – ich beende die Saison als 4. im Gesamtweltcup. Wenn ich in Winterberg das Viertelfinale nicht um ein Hundertstel verloren hätte, wäre ich jetzt 3. im Gesamtweltcup. Es gibt noch einige Situationen in diesem Winter, die mich verfolgen und aufregen. Auch der 4. Slalom-Rang an der WM muss noch verarbeitet werden. Wenn man an der Weltspitze mitfährt, ist es halt sehr eng, obwohl sehr viel möglich wäre.

Hier kommt der sportliche Ehrgeiz zum Ausdruck. Sind Sie nie zufrieden mit dem Erreichten?

Natürlich will ich mehr erreichen. Die Jahre als Spitzensportler auf einem hochen Niveau sind ein grosses Geschenk. Irgendwann ist meine Karriere beendet. Wenn ich dann zurückblicke, will ich nicht sagen müssen, es wäre mehr möglich gewesen. Ich will jetzt Vollgas geben und dann mit dem Erreichten zufrieden sein. Ich bin sehr ehrgeizig und bin mir selbst schuldig, dass ich jetzt alles gebe.

Am Wochenende wurden Sie in Scuol zum 6. Mal Schweizermeister. Zudem haben Sie die Bronzemedaille im Parallel-Slalom gewonnen. Welche Bedeutung hat die Schweizermeisterschaft generell?

Weil sie in Scuol stattgefunden hat, hat sie auch eine grosse Bedeutung. Es ist mir sehr wichtig, dass ich mich in meiner Heimat gut präsentieren konnte.

In der nächsten Saison stehen Olympische Winterspiele an. Wie präsent ist diese Grossveranstaltung bereits?

Ich habe mich bereits selektioniert. Das freut mich besonders. Ich kann aber nicht auf den Tag X hinarbeiten. Ich muss bereits Anfang der Wintersaison bereit sein und in jedem Rennen Selbstvertrauen tanken. Deswegen geht es Schritt für Schritt, und jedes Rennen wird wichtig sein. Ich muss versuchen, an jedem Rennen voll ans Limit zu fahren, und dann werde ich auch für die Olympischen Winterspiele bereit sein.

Interview: Nicolo Bass