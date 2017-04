«Ve eir tü e chaunta cun nus»

«Barbara es üna bun’amia da me e s’ho spontanamaing e cun grand gust missa a disposiziun per am sustegner i’l proget», disch Simonelli. Tuottas duos dirigentas s’allegran fich da pudair piglier incunter fin la fin d’avrigl annunzchas in chosa. «Quellas dessan per plaschair gnir fattas cun l’indicaziun da la vusch (sopran, alt, tenor u bass).»

Las fins d’eivna da prouva haun lö in sanda, ils 11 november, la dumengia, ils 19 november ed in sanda e dumengia, ils 25 e 26 november. Las prouvas cumainzan adüna a las 13.00 e düran fin circa a las 18.00. Ulteriuras infurmaziuns as survain tar Ladina Simonelli (simonelli@gmx.ch) e Barbara Camichel (barbara.camichel@sunrise.ch).