Die Alp Alesch am Albulahang ist sanierungsbedürftig. Doch wie weit soll ihre Erneuerung gehen? An der GV vom 21. April wird der Souverän von La Punt Chamues-ch eine Entscheidung in einer nicht ganz unumstrittenen Sache treffen, Mehr hierzu ist nachzulesen in der EP vom 20. April.