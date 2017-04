Laschar ir fa temma perquai chi s’ha l’impreschiun da perder alch. Laschar ir es però eir il cumanzamaint da nouvas etappas da la vita. Per genituors e giuvenils es la confirmaziun ün dals prüms müdamaints. Co as prepara per quel pass emoziunal? Il ravarenda da la raspada da Zernez declera seis möd.