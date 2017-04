Das Programm für Chapella steht

Die diesjährige Ausgabe wird durch den Tessiner Andrea Bignasca eröffnet. Als zweite Band stehen die Engandiner Rebels mit authentischem, mitreissendem Romanischen Folk-Rock auf der Bühne. Der erste Festivalabend wird mit Rock romontsch aus Müstair komplettiert. Die fünf Musiker von Diabolics kommen mit einer neuen CD im Gepäck auf die Festivalbühne. „Wir setzen auch dieses Jahr wieder auf einheimisches Schaffen und möchten die romanische Sprachenvielfalt dem Publikum näher bringen“ erklärt Pascal Benesch, Medienverantwortlicher des Chapella Open Airs.

Am zweiten Festivaltag ist es Zeit für Mr. Mad Malenco. Singer-, Songwriter und Troubadour. Weiter geht es mit Nick Mellow und danach der Reggae-Combo LiquidRooots. Soulcase spielt schwarze Musik und heisse Gitarrenriffs, stampfende Rhythmen, fetziger Harp-Sound und kraftvoller Gesang prägen die Band Red Lizard. Zum Abschluss des zweiten Festivaltages wird es nochmals funkig! Die Zuger Band RundFunk bietet seit 16 Jahren kompakte black music, treibend gespielt und hemmungslos tanzbar.

Am Sonntag wird’s international. Irish Folk, Country und Reggae-Ska-Balkan-Dub schliessen das 36. Chapella Open Air ab. Weiter geht es mit der jungen dynamischen Americana/Country Band Suzie Candell and the Screwdrivers. Den Abschluss des 36. Chapella Open Airs macht das Ski-Schuh-Tennis Orchestra aus Dornbirn (AT).

Weitere Informationen zu den Bands, rund ums Open Air und den Ticket-Vorverkauf gibt es auf www.chapella.ch.