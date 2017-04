Der Engadiner Nachwuchs schlägt alle

Vergangene Woche war der Corvatsch fest in der Hand der Freestyler. Rund 300 Freeskier und Snowboarder aus 14 Nationen reisten ins Engadin, um nochmals ihre besten Tricks zu zeigen. Gefahren wurde in den Disziplinen Slopestyle und Big Air. Die Wettkämpfe wurden als FIS Europacup ausgetragen und waren zugleich die offiziellen Schweizermeisterschaften des Verbandes Swiss-Ski. In der Disziplin Slopestyle gab es neben der Elite- auch eine Juniorenkategorie (U15). Und die einheimischen Juniorinnen und Junioren zeigten einmal mehr hervorragende Leistungen. Die Gebrüder Bolinger aus Zuoz zählen schon länger zu den hoffnungsvollsten Freeski-Talenten der Schweiz, und sie wurden ihrer Favoritenrolle auch im heimischen Corvatsch Park gerecht: Nicola ersprang sich den Schweizermeistertitel, während sein Bruder Gian Andri die Bronzemedaille abräumte. Niki Neuweiler (Silvaplana) klassierte sich auf dem 11. Rang und Francesco Domenech (Bever) auf Rang 12.

In der Gesamtwertung der Swiss Freeskitour klassierten sich die Bolinger Brothers ebenfalls ganz vorne: Nicola auf Rang 1 und Gian Andri auf Rang 3. Eine tolle Leistung zeigte der 15-jährige Nicola Bolinger auch im Big Air, wo er sich souverän fürs Finale qualifizierte. Dort riskierte er alles und konnte leider keine fehlerfreien Sprünge stehen, mit Rang 15 erreichte er trotzdem einen beachtlichen Rang im Europacup.

Auch in der Snowboard-Juniorenwertung sorgten die Locals für Spitzenleistungen. Bei den Damen gewann die Scuolerin Bianca Gisler den Schweizermeistertitel vor Shirly Kolodziej aus Celerina. Bianca (Rang 1) und Shirly (Rang 2) klassierten auch in der Gesamtwertung der Audi-Snowboard-Series ganz vorne. Bei den Jungs wusste Jeremy Denda aus Silvaplana den Heimvorteil zu nutzen und wurde Vizeschweizermeister. Andrin Knellwolf, ebenfalls aus Silvaplana, klassierte sich auf Rang 10.

Zuoberst auf das Europacup-Podest sprangen erfahrene Weltcupfahrer, darunter auch eine Engadinerin. Bei den Snowboarderinnen konnte Elena Könz aus Vnà im Slopestyle triumphieren, im Big Air gewann die Finnin Emmi Parkkisenniemi. Bei den Snowboardern schwangen die beiden Schweizer Dario Burch (Slopestyle) und Jona Bösiger (Big Air) oben aus. Bei den Freeskiern räumten die Schweizer gleich alle Top-Platzierungen ab: Sarah Höfflin gewann beide Europacup-Wettkämpfe, bei den Herren siegte X-Games-Medaillengewinner Kai Mahler im Big Air und Luca Schuler im Slopestyle. (ff)