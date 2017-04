Die Tourismus-Chefin geht

Das ganze Interview gibt es in der gedruckten Ausgabe vom 20. April zu lesen. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview:

Gegen aussen hatte man immer das Gefühl, Sie stecken das einfach weg. Im Innern dürfte es anders ausgesehen haben?

Oh ja! Viele schlaflose Nächte, viele Selbstzweifel, ein ständiges Hinterfragen. Gegen aussen hat man das nicht so wahrgenommen, aber meine engsten Mitarbeiter in der Geschäftsleitung wissen was das bedeutet, unter diesem Druck zu stehen. Wir haben oft darüber diskutiert.

Wenn Sie wünschen könnten, wo soll das Engadin und wo soll St. Moritz in zehn Jahren touristisch stehen?

Eine Destination, die sich zusammengerauft hat und die Orte geschaffen hat, die man gesehen, erlebt und gespürt haben muss. Wenn das passiert hat eine Entwicklung stattgefunden, die den nächsten zwei Generationen das Vertrauen schenkt, hier im Engadin zu leben, hier etwas zu bewegen.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler