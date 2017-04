Wenn die Schweizer Armee mit einer ihrer besten Musikformationen auch einen Tournee-Stop im Engadin macht, lassen sich die Zuhörer nicht zweimal bitten. Das Konzert der Swiss Army Brass Band in Pontresina war ein Highlight in verschiedener Hinsicht und hat Beispielcharakter für die musikalische Jugend Südbündens. Mehr hierzu in der EP vom 13. April.