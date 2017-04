Alte Engadiner Osterbräuche sind vom Vergessen bedroht. Wer kennt heute noch Eierputschen, Eiertrölen oder Eierwerfen? In Pontresina findet noch jährlich das traditionnelle Eiertrölen statt. Am Ostermontag auf der Eierbahn «Crast'Ota». Mehr in der Ausgabe der EP vom 13.04.