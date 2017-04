Mangels genügender Aufsteiger aus der 3. Eishockey-Liga bleibt der CdH Engiadina auch nächste Saison in der 2. Liga. Dies hat der Verband Swiss Ice Hockey am Wochenende offiziell mitgeteilt. Zudem spielen in der nächsten Saison die Junioren und die Novizen des CdH Engiadina in den Top-Ligen.