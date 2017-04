A la fin da mai gnarà festagiada a Scuol illa halla da glatsch Gurlaina la fusiun da ses cumüns al cumün da Scuol. L’idea per quista festa han gnü las commembras e commembers da las societats da giuventüna. Culla festa voulan els far impringias cun tuot la populaziun pel prüm on dal cumün fusiunà.