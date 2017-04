Nevin Galmarini feiert bereits seinen 6. Titel an nationalen Meisterschaften: An der Snowboard-Schweizermeisterschaft in Scuol gewinnt Galmarini im Parallel-Riesenslalom. Auch der einheimische Nachwuchs zeigt starke Leistungen: Alina Hauser gewinnt Silber (U13) und Riccarda Hauser Gold (U15).