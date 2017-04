La GiuRu ha daspö cuort ün nouv dachasa a Cuoira. Uolf Candrian, il president da la GiuRu, es cuntaint culla nouva dmura per l'uniun. Ma el tschercha persunas per in suprastanza e per la chascha. El vess plaschair da giuvenils dal Sursès e da l'Engiadina per rapreschantar tuottas regiuns.