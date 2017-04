Quatter scoulinas cun bundant 60 uffants in l’età da tschinch fin set ons han preschantà insembel ün gö da chant a Scuol ed a Sent. Cun lur muossadras han els accumpognà al paur barba Burtel ed a sia maschnera pro lur aventüras per rivar al mar e giodair las vacanzas.