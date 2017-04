38 Jahre war er Coiffeur, 26 davon selbständig in Pontresina und St. Moritz. Jetzt hat Figaro, wie ihn alle nennen, einen Schlussstrich gezogen. Seit Ostersonntag ist er mit Auto, Boot und Hund auf grosser Reise am Mittelmeer. Mehr über seine Beweggründe, seine Träume und Ängste in der EP vom 18.3.