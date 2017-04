Könz verteidigt SM-Titel

Bei wechselhafter Witterung starteten am Mittwoch die Top 24 Männer respektive 12 Frauen im Finale der Slopestyle Schweizermeisterschaften auf dem Corvatsch.

Bei den Frauen verteidigte mit 94.70 Punkten die amtierende Schweizermeisterin Elena Könz ihren Titel. «Die Bedingungen waren sehr schwierig; es wurde kalt und windig. Aber dennoch konnten wir alle gut fahren und das gibt schlussendlich ein schönes Gefühl», sagte die 29-jährige Bündnerin nach der Siegerehrung.







Mit 93.00 Punkten klassierte sich der 20-jährige Dario Burch bei den Herren auf dem ersten Platz. Der perfekte Saisonabschluss, wie der Snowboarder aus Buchrain findet: «Es macht Spass mit allen hier auf dem Corvatsch nochmals zu fahren. Und zudem noch den Schweizermeistertitel – meinen ersten überhaupt – zu gewinnen, ist definitiv ein gelungener Abschluss. Jetzt ist der Druck für den Big Air Contest schon mal weg und ich kann's hier im Engadin nochmals richtig geniessen!»







Bis am Samstag finden auf dem Corvatsch noch drei Titelkämpfe statt. Die Freeskier starten am Donnerstag mit der Slopestyle Qualifikation, das Finale und die Vergabe des Schweizermeister Titels geht am Freitag über die Bühne. Die Big Air Schweizermeisterschaft der Snowboarder und Freeskier bildet am Samstag den Abschluss der Wettkämpfe auf dem Corvatsch.opestyle SM 2016 Corvatsch