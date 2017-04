Kaum mehr neue Wohnungen im Engadin

Kurzfristig dürften die Preise für Wohneigentum noch einmal sinken. Dies das Fazit der Immobilienstudie, welche die Credit Suisse kürzlich in St. Moritz präsentierte. Mittel- und längerfristig nehmen die Verantwortlichen jedoch an, dass für altrechtliche Liegenschaften ohne Nutzungseinschränkung die Preise wieder steigen könnten. Ein Grund dafür ist gemäss der CS-Studie, dass im Engadin kaum mehr gebaut wird. Während im Oberengadin 2004 noch 600 Baugesuche eingereicht wurden, sind es heute praktisch null.

Zudem stieg auch der Wert an leerstehenden Wohnungen stark an. Während die Leerstände vor zehn Jahren deutlich unter einem Prozent lagen, sind sie im Oberengadin heute bei 4,5 Prozent, im Unterengadin bei 5,6 Prozent.

Weiter kamen die Verfasser der Studie zum Schluss, dass die Annahme der Zweitwohnungsinitiative im März vor fünf Jahren in den Bergregionen immer noch nachwirkt.