Magdalena Martullo-Blocher sprach in St. Moritz

Ausschnitt aus dem Interview:

Frau Martullo-Blocher, Sie führen mit der Ems-Gruppe ein Milliardenunternehmen, können Sie sich überhaupt in einen KMU-Betrieb hineindenken?

Ich glaube schon, in der EMS-Gruppe sind wir in lauter kleinen Einheiten organisiert. Gerade in einer kürzlichen Personalsuche haben wir unsere Unternehmenskultur als KMU-Kultur bezeichnet. Ich glaube, ich kenne die Situation eines KMU, in der keiner nur Spezialist und Bürolist sein kann und jede Minute Arbeitszeit kostenrelevant ist. Ich selber habe bei Rivella gearbeitet, meine Schwester führt das Läckerlihuus, und auch mein Bruder führt ein KMU. Wir waren übrigens von klein auf über die Gewerbepartei der SVP immer bei KMUs. Die grossen Unternehmen kenne ich aber auch, ich habe weltweit viele solcher Kunden.

Angenommen, Sie wären oberste Bündner Touristikerin. Was würden Sie tun?

Ich glaube nicht an eine zentrale Tourismusorganisation in Graubünden. Ich bin eher eine Verfechterin der Regionen. Wenn ich es wäre, würde ich die gemeinsamen Stärken betonen. Ich propagiere selbst den Wintersport und war auch für die Olympiakandidatur. Alleine schon wegen des Werbeeffektes während der Kandidatur, ob wir es bis am Schluss geschafft hätten, weiss ich nicht. Mit der Ski-WM ist es St. Moritz gelungen, nach aussen ein modernes, aber auch nicht zu mondänes Bild zu vermitteln. Das war sehr gut und wird in Zukunft Gäste bringen. Ich war selbst an der WM und durfte sogar Blumen überreichen – an den zwischen zwei Schweizern platzierten Österreicher Marcel Hirscher (sie lacht herzhaft). Ich mache auf meinen Auslandsreisen und in Interviews immer viel und gerne Werbung für Graubünden und die Schweiz.

Autor: Jon Duschletta